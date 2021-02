O passado de Georgina Rodríguez voltou a ser destaque na imprensa internacional, desta vez devido ao alegado romance com Javi, um jovem fotógrafo que ganhou popularidade com a participação no reality show 'La isla de las tentaciones 3'.

A informação gerou ainda mais burburinho por ter começado a circular na Internet uma fotografia de ambos, de há vários anos, que aparentemente remontava ao tempo em que namoravam. Mas tal não corresponde à verdade.

A estação espanhola Telecinco entrou em contacto com o fotógrafo e este desmentiu o envolvimento. "Eu e ela nunca fomos namorados", garantiu.

Georgina Rodríguez e Javi foram, na verdade, nada mais do que bons amigos.

