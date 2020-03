Cristiano Ronaldo e a namorada, Georgina Rodríguez, aterraram esta segunda-feira na Madeira. O casal está na terra natal para visitar a mãe do craque, dona Dolores, que na passada semana sofre um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

No avião particular em que viajaram, a modelo espanhola deixou-se fotografar. As imagens, partilhadas nas suas redes sociais, deixam à vista o estilo descontraído que Georgina escolheu para a ocasião e aquilo que parece ser o seu novo visual.

A cara-metade de CR7 parece ter cortado os seus longos cabelos.

Veja abaixo as imagens:

