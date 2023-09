Depois de ter mostrado que esteve esta sexta-feira no estádio do Al-Nassr a ver Cristiano Ronaldo jogar, Georgina Rodríguez voltou a dar novidades.

Novamente nas stories da sua página de Instagram, a companheira do futebolista português publicou este sábado um vídeo dos filhos mais velhos no campo do clube do pai.

Nas imagens podemos ver Mateo a brincar com Cristianinho e ainda as irmãs Eva e Alana. "Que afortunados somos", escreveu Georgina, identificando CR7.

O vídeo terá sido gravado na sexta-feira, dia em que Cristiano Ronaldo marcou dois dos quatro golos da vitória do Al-Nassr contra o Al-Ahli. Veja na galeria.

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez têm em comum as filhas Alana, de cinco anos, e Bella, de um. O casal tem ainda o filho Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto. O futebolista é também pai de Cristianinho, de 13 anos, e dos gémeos Eva e Mateo, de seis, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

