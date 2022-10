Cristiano Ronaldo contou com o apoio especial da companheira, Georgina Rodríguez, e dos filhos mais velhos no estádio durante o jogo do Manchester United contra o Newcastle, este domingo.

Georgina levou Cristianinho, Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo para verem o pai jogar e captou algumas imagens deste momento.

"A caminho para ver o papá", escreveu na legenda das fotografias que publicou depois no Instagram. Veja na galeria.

De recordar que o casal tem ainda em comum a bebé Bella Esmeralda, de cinco meses.

Leia Também: As fotos das gravações da segunda temporada de 'Soy Georgina'