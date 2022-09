A 14.º edição do FesTVal de Vitoria abriu com a novidade do regresso de 'Soy Georgina'. A série sobre a vida da companheira de Cristiano Ronaldo, da Netflix, vai ter uma segunda e nova temporada.

Álvaro Díaz, diretor de Conteúdos de Não Ficção, Séries e Documentários da Netflix, destacou que a série tanto pode cativar (para alguns) "pelo fascínio pelo mundo da moda" ou (para outros) "pela história de uma menina que muda de vida".

Alem disso, afirma, "não tiveram dúvidas" no que diz respeito à continuação da série documental. "É difícil encontrar alguém que abra as portas da sua vida como ela", acrescentou.

Embora ainda não haja data de estreia anunciada, sabe-se que "a segunda temporada será lançada em breve", e os jornalistas tiveram a oportunidade de ver algumas imagens sobre os próximos episódios, relata o El Confidencial.

"Este ano vivi o melhor e o pior momento da minha vida em instantes. Um pedaço do meu coração voou e eu perguntei-me como seguir em frente. A resposta estava mais perto do que pensava. Olhei nos olhos dos meus filhos e ali vi a única maneira de fazer isto, estando todos unidos", confessou Georgina perante as câmaras.

