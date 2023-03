Cristiano Ronaldo não marcou mas, para a família do craque, o que importa é a vitória da equipa.

O Al Nassr recebeu e venceu por 3-1 o Al Batin na 19.ª jornada do campeonato saudita. A equipa de Ronaldo esteve a perder durante grande parte do jogo mas conseguiu dar a volta ao resultado, embora o craque português não tenha conseguido contribuir com golos.

Todavia, nas bancadas estiveram várias pessoas especiais a apoiar CR7. Numa story partilhada por Georgina Rodríguez nas redes sociais é possível ver, desde logo, José Semedo, amigo próximo de Ronaldo, bem como os filhos Mateo e Alana Martina. Gio aparece no vídeo a segurar Eva ao colo.

Ao longe surge ainda o agente de Cristiano, Ricardo Regufe, o homem responsável pela mudança do jogador para a Arábia Saudita.

Veja na galeria o vídeo em causa.