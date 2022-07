"No momento em que aprenderes a amar-te, não vais querer ser mais ninguém". Foi com esta frase que Georgina Rodríguez publicou, esta sexta-feira, dia 29 de julho, várias fotografias suas com os filhos.

Com sorrisos nos rostos, os filhos e a companheira de Cristiano Ronaldo surgem no hotel do próprio em Madrid.

Numa das fotografias, Gio mostra mesmo a fachada do hotel, onde é possível ler 'Pestana CR7 Hotel'.

Recorde que ainda não se sabe onde vai jogar o craque português na próxima época e que o Atlético de Madrid é um dos destinos apontados.

