Cristiano Ronaldo viajou até à sua terra natal, a Madeira, para iniciar mais um ano. Georgina Rodríguez, como seria de esperar, esteve ao lado do jogador, tendo hoje, 1 de janeiro, partilhado imagens do momento mais emocionante da noite, nomeadamente, o espetáculo de fogo de artifício.

"Que a magia do Ano Novo encha os vossos dias de amor, alegria, saúde, harmonia e as vossas noites de sonhos cumpridos! Feliz 2024 a todos", escreveu Gio, como carinhosamente é tratada, na legenda de uma partilha que fez no Instagram.

Ei-la:

