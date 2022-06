Cristianinho, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, celebrou o 12.º aniversário na última sexta-feira, 17 de junho, e este ano teve a sorte da data coincidir com o período de férias do pai, pelo que conseguiu tê-lo ao seu lado nas celebrações.

Mas não só. O primogénito de CR7 contou ainda com a companhia de Georgina Rodríguez, dos irmãos e de alguns amigos seus e do pai no momento de soprar as velas.

"Dia mágico e especial", afirmou a modelo ao divulgar uma série de imagens divulgadas pela modelo nas suas redes sociais.

Veja na galeria.

