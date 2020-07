Georgina Rodríguez voltou a surpreender os seguidores da sua página de Instagram com novas imagens dos pequenos da casa.

Nas stories, a companheira de Cristiano Ronaldo mostrou que aproveitou o bom tempo para desfrutar de bons momentos com as crianças, Eva Mateo e Alana, 'no campo', e até andaram de pónei.

De referir que o pequeno Cristianinho, de dez anos, não aparece nas imagens porque está neste momento de férias com a avó, Dolores Aveiro, na ilha da Madeira.

Veja as imagens na galeria.

