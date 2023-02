Georgina Rodríguez destacou-se com o look que escolheu para celebrar o aniversário de Cristiano Ronaldo, mas não recebeu apenas elogios.

A companheira de CR7 foi muito criticada pela escolha do casaco, uma peça de luxo da Elpidio Loffredo que custa 26.880 euros e que é feita com pele de chinchila, de acordo com o jornal AS.

No entanto, apesar das críticas que têm vindo a ser feita por causa das peças de roupas feitas com pele verdadeira e de para isso ser preciso sacrificar a vida de animais, Georgina não deixou de posar com o casaco italiano de pele de Chinchila.

