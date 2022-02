Esta segunda-feira, 14 de fevereiro, foram várias as caras conhecidas que celebraram nas redes sociais o Dia dos Namorados. Entre os vários famosos que não deixaram passar em branco este dia especial, destacou-se também a declaração de Cristiano Ronaldo.

E depois do craque, foi a vez da companheira, Georgina Rodríguez, festejar publicamente o Dia dos Namorados.

Junto de várias fotografias em que aparece com Cristiano Ronaldo e com os filhos, Georgina mostrou também um presente que recebeu dos seus meninos e do futebolista.

"Que não nos falte amor para nos sentirmos vivos. Amor incondicional, Cristiano Ronaldo", escreveu na legenda das imagens que pode ver na publicação abaixo:

Leia Também: Diogo Amaral declara-se a Jessica Athayde no Dia dos Namorados