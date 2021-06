Cristiano Ronaldo acaba de inaugurar mais um hotel, desta vez no centro de Madrid, e contou com a presença da namorada, Georgina Rodríguez, e do filho mais velho, Cristianinho, no momento de abertura de portas.

Nas suas redes sociais, a bailarina destacou várias imagens no terraço do hotel e mostrou-se encantada com mais um passo do companheiro no mundo dos negócios.

"Parabéns, Cristiano, pela inauguração deste hotel de sonho no coração de Madrid. Continuo emocionada pelo que estás a construir com tanto esforço e valentia", escreveu.

Antes de terminar, deixou um apelo aos fãs: "Convido-vos a conhecer este espaço que vos emocionará e vos fará sonhar".

As imagens partilhadas por Georgina, que pode ver na galeria, destacam-se também pela elegância. A namorada de CR7 elegeu um vestido de malha que evidenciou a sua silhueta e conquistou generosos elogios dos seguidores.

