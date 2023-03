Não faltam a Georgina Rodríguez motivos para sorrir. A namorada de Cristiano Ronaldo viu a série que protagoniza na Netflix, 'Soy Georgina', alcançar um novo feito que a deixou muito orgulhosa.

"Quatro horas depois da estreia, já me colocaram no top #1", anunciou nas redes sociais, dando conta de que a produção encontra-se no topo da lista das séries mais populares em Espanha.

"Infinitamente obrigada", declarou ainda a namorada de CR7.

A segunda temporada de 'Soy Georgina', recorde-se, estreou na última sexta-feira, dia 24 de março.



© Reprodução Instagram/ Georgina Rodríguez

