"É mais parecida com o pai ou com a mãe?". Esta é uma das perguntas que os pais de todo o mundo mais ouvem, mas, no caso de Bella Esmeralda, a resposta já começa a ser mais que óbvia.

Georgina Rodríguez publicou ao início da tarde desta quinta-feira, dia 28 de março, um vídeo da filha a brincar na sala, imagens que tornam evidentes as semelhanças físicas que Bella já tem em relação à mãe.

"Esmeralda impaciente", brincou ainda a companheira de Cristiano Ronaldo. Veja na galeria o vídeo.

Vale lembrar que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo são pais de Bella, que está a poucos dias de completar dois anos, e Alana, de seis. Os gémeos Eva e Mateo, também de seis anos, e Cristianinho, de 13, nasceram através de uma barriga de aluguer. Gio e CR7 Também são pais do falecido Ángel, irmão gémeo de Bella, que morreu durante o parto.

