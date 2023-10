Juntos há sete anos, Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo continuam mais unidos do que nunca. Prova disso foi o vídeo que a modelo partilhou hoje, 18 de outubro, na sua página de Instagram, no qual aparece a treinar com o companheiro.

Um momento que poderá ver no vídeo na galeria.

Atualmente a viverem em Riad, na Arábia Saudita, após o jogador ter sido contratado pelo Al-Nassr, o casal tem três filhos em comum: Alana Martina, Bella Esmeralda e o gémeo, Angel, que morreu à nascença.

O craque é também pai de Cristianinho e dos gémeos Mateo e Eva, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

Leia Também: Georgina Rodríguez mostra vídeos do jogo de Portugal no Dragão