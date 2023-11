Georgina Rodríguez esteve no estádio a apoiar Cristiano Ronaldo no jogo do Al Nassr contra o Al-Ettifaq, como o Fama ao Minuto já tinha relatado, mas não esteve sozinha.

A companheira de Cristiano Ronaldo fez novas publicações nas stories da sua página de Instagram, onde partilhou uma fotografia do craque português em campo. À imagem acrescentou um emoji em forma de coração, 'declarando-se' assim ao companheiro.



© Instagram_georginagio

Pouco tempo depois publicou uma fotografia do pequeno Mateo, de seis anos, que também esteve no estádio a assistir ao jogo de CR7. "O meu raspilla a crescer rápido", escreveu.



© Instagram_georginagio

De recordar que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez são pais de Alana Martina, de cinco anos, e Bella, de um. O casal tem ainda o filho Ángel, irmão gémeo de Bella que morreu durante o parto. CR7 é também pai dos gémeos Eva e Mateo, de seis anos, e de Cristianinho, de 13, que nasceram através de uma barriga de aluguer.

