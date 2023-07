Georgina Rodríguez surpreendeu os seguidores do Instagram ao divulgar esta sexta-feira novas fotografias das férias em família, passadas no iate de luxo de Cristiano Ronaldo.

A modelo mostrou o look amarelo que usou por estes dias, as joias, os mergulhos no mar, o pôr do sol do qual desfrutou na companhia de amigos e ainda a encantadora declaração de amor que recebeu das mãos dos filhos.

"Amo-te mamã", pode ler-se num postal escrito e desenhado por Eva, Mateo e Alana Martina.

Espreite a galeria para ver todas as imagens.

Leia Também: Georgina Rodríguez escolhida como rosto de conhecida marca de roupa