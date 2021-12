As gémeas Joana e Mariana Mortágua foram convidadas no programa 'Dois às 10' desta terça-feira, onde falaram das suas tradições de Natal.

"Quando éramos miúdas a minha mãe fazia muito fatias douradas", começou por contar Joana. "A minha avó faz uns coscorões que são a maravilha de Natal de toda a gente", acrescentou Joana.

Pastéis de grão fritos e sonhos são outras das iguarias que se podem encontrar na mesa da família Mortágua.

Questionadas sobre quem é mais dada à cozinha, Joana adiantou que há uma clara "divisão": "Sou mais de salgados, nunca me meteria a fazer uma sobremesa, e a Mariana descobriu-se a rainha das sobremesas. Eu sou a rainha do cabrito assado".

"Esta quadra já foi muito diferente na nossa vida. Acontece conosco o que acontece com muitas famílias é que as famílias vão se tornando mais pequenas. As nossas memórias de infância são de Natais muito mais alargados do que são hoje. Lembro-me de ser miúda e adorar", recordou ainda Mariana.

Naturais de Alvito, nesta quadra as deputadas do Bloco de Esquerda dividiam-se entre o Alentejo e Lisboa, onde também têm família, e constatam que as duas regiões têm tradições distintas.

