Ana Barbosa partilhou um desabafo com os seguidores. Com o coração apertado por causa da amiga de quatro patas, a ex-concorrente do 'Big Brother' explicou que a cadelinha está doente.

"Ganhei coragem para vos anunciar… A Shelby tem um cancro de pele em último grau. Vai começar os tratamentos amanhã e eu senti que vos deveria dizer isto", começou por dizer numa publicação que fez na sua página de Instagram esta terça-feira, dia 21 de novembro.

"Por favor, amem sempre os vossos animais! Pois eles estão lá sempre! E mesmo aqueles que não são vossos, tenham sempre um carinho para com eles. Haverá uma hora em que eles também precisam [de] nós, nem que seja de uma festa, um sorriso ou só mesmo uma presença. Vamos embora Shelby, és uma lutadora", completou.

