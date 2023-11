Ana Barbosa não tem sido contida nas palavras quando é convidada pelos seguidores das redes sociais a comentar a edição atual do 'Big Brother'.

A vencedora de 2021 deste reality show esteve a responder a algumas perguntas no Instagram e uma delas dizia o seguinte: "O que estás a achar do 'BB? E da Cristina a respeito do 'BB'?".

Ana, sem pudores, atirou: "Confesso que este 'BB' teria sido um sucesso na minha opinião se mostrássemos mais o valor de cada concorrente e não só as disputas, que são 85% infelizmente.. Neste momento o formato para mim está acabado, porque só se resume a BB Plays e nada mais… e depois gira à volta do 'diz que disse'".



© Instagram/Ana Barbosa

