Dia de festa para a família real do Mónaco. A princesa Carolina, a filha mais velha do príncipe Rainier e de Grace Kelly, sopra esta terça-feira, dia 23 de janeiro, 67 velas.

Ao longo da sua vida, a princesa foi casada três vezes e é mãe de quatro filhos, Pierre, Andrea e Charlotte Casiraghi - frutos do seu casamento com Stefano Casiraghi - e Alexandra de Hannover, que nasceu do seu casamento com o príncipe Ernst de Hannover.

Atualmente, a princesa continua casada com o príncipe, mas fazem vidas separadas há mais de uma década.

Percorra a galeria e veja algumas fotografias da princesa captadas ao longo dos anos.

Leia Também: Louis e Marie Ducruet explicam porque não mostram o rosto da filha