A família grã-ducal do Luxemburgo ofereceu esta quinta-feira, dia 19, a tradicional receção de Ano Novo, que decorreu no Palácio Grã-Ducal.

No evento, vestidos a rigor, estiveram os grão-duques Henri e María Teresa, os grão-duques herdeiros Guilherme e Stephanie, o príncipe Louis, a princesa Alexandra e o marido, Nicolas Bagory, que receberam o presidente e membros do gabinete da Câmara dos Deputados, membros do Governo, membros do Conselho de Estado, altos representantes do poder judicial e o corpo diplomático.

Nas redes sociais, a Casa Real partilhou um conjunto de fotografias deste evento. Veja-as na galeria.

