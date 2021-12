A primeira gala da Associação Sara Carreira reuniu várias caras conhecidas. Muitos artista subiram ao palco para atuarem nesta noite especial e outros famoso estiveram a atender os telefones com doações para a instituição.

Momentos únicos que foram destacados no Instagram por várias figuras públicas que não deixaram passar em branco o momento emotivo.

Daniel Oliveira foi um dos rostos conhecidos que destacou o encontro junto dos seguidores, tendo publicado uma fotografia em que aparece com a família Carreira.

"Estou com o coração a transbordar de tanta gratidão por fazer parte deste momento de tamanha grandiosidade que reflete a pureza e amor que a Sara é! Seres de luz vivem para sempre, a sua energia é ilimitada e faz nos sentir que a sua jornada é continuar a espalhar magia pelo mundo e a alimentar a esperança no coração daqueles que precisam de continuar a sonhar, a acreditar, a vencer! Sara, és um anjo doce que toca as nossas almas", disse a cantora Romana.

"Que noite bonita", afirmou Júlia Pinheiro numa das publicações que fez na rede social.

Veja na galeria algumas das imagens dos bastidores da gala e que foram partilhadas no Instagram pelos famosos.

