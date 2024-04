Gabriella Kingston terá voltado a viver com os pais, os príncipes Michael de Kent, no Palácio de Kensington, dois meses depois da inesperada morte do marido, Thomas Kingston.

Anteriormente, conforme destaca o Daily Mail, Gabriella vivia com o marido em Notting Hill, Londres.

Recorde-se que o empresário foi encontrado sem vida no passado dia 25 de fevereiro na casa dos pais, em Cotswolds. Thomas tinha 45 anos.

O funeral aconteceu na Capela Real de St. James, no dia 12 de março, e reuniu vários membros da família real britânica.