Este domingo, dia 19, celebra-se o Dia Nacional do Mónaco, motivo pelo qual a família Grimaldi se reuniu para festejar a data.

Na missa de Ação de Graças destacaram-se, claro, os príncipes Alberto e Charlene e os dois filhos gémeos, Jacques e Gabriella, de oito anos.

A jovem princesa deu nas vistas ao usar um look exatamente igual ao da mãe, mas em cores diferentes.

Para este evento, Charlene apostou num look 'vermelho total', com um casaco com gola e corte midi, uma peça que incorpora duas fileiras de botões grandes revestido no mesmo tecido.

Este foi exatamente o mesmo modelo usado pela filha, Gabriella, mas, no caso da menina, na cor azul marinho e um pouco mais curto. Mãe e filha não só coincidiram com este casaco, mas também usaram o mesmo toucado, uma peça tipo chapéu forrado com o mesmo tecido.

A grande diferença vai para os sapatos, ainda que esta tenha sido a primeira vez que Gabriella calçou sapatos de salto. No entanto, os seus são de um modelo mais apropriado a um público jovem, com salto largo, enquanto Charlene calçou umas botas de salto fino.

Princesa Charlene com os filhos, Jacques e Gabriella© Getty Images

