Gabriela Sobral está de regresso à TVI. Contando com percurso de 30 anos no meio audiovisual, a profissional volta agora à estação de televisão como Diretora de Conteúdos e Produção.

A carreira de Gabriela já se fez nos principais canais. Primeiro na RTP, como adjunta da direção de programas, depois na TVI onde esteve onze anos entre 1999/2010 como sub-diretora de produção e ficção sendo promovida depois a diretora adjunta de programas; em 2010 foi convidada a dirigir a área de produção, ficção e entretenimento da SIC onde esteve oito anos, primeiro como diretora de produção e ficção e, mais tarde, como diretora de programas até 2018.

"Fui desafiada a trabalhar: a dirigir os conteúdos e a produção da Plural Entertainment. Segura deste enorme desafio e da responsabilidade que me espera, acredito na força desta empresa, na capacidade que tem de crescer, de inovar, de mobilizar profissionais e equipas, de conquistar novos patamares, mantendo sempre como padrão a excelência. É com uma enorme vontade de fazer acontecer, espírito de vencer e com os olhos postos no futuro que regresso a esta empresa", afirmou.

