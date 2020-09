A família e Hugo Vieira voltou a aumentar. O futebolista foi novamente pai, de um menino, o pequeno Tiago, como destacou na sua página de Instagram.

Ao lado de uma fotografia em que aparece com o bebé ao colo, ainda no hospital, o jogador de futebol escreveu: "Obrigado, meu Deus, por trazer o Tiago com saúde! Sem dúvida o mais importante... Obrigado a todos pela preocupação".

Uma partilha que rapidamente despertou a atenção dos seguidores, que recorreram à caixa de comentários para dar os parabéns à família.

Recorde-se que Hugo Vieira é ainda pai de uma menina, a pequena Bianca, fruto da relação com Nina Aleksic.

