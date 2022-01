A entrevista que o príncipe Harry e Meghan Markle deram a Oprah Winfrey, em março de 2021, não agradou à família real britânica, como seria de esperar, e fez com que todos se afastassem dos duques de Sussex.

Segundo um amigo, que falou ao Times of London, o príncipe William ficou particularmente afetado pelas revelações feitas, de tal forma que não se queria encontrar com o irmão para a inauguração da estátua em homenagem à mãe, a princesa Diana (que aconteceu em junho do ano passado).

"O William ainda estava furioso", sublinhou o amigo. "Não queria ir para lá [com o Harry]", notou.

Ora, se os dois irmãos acabaram por ir ao evento tal aconteceu devido à intervenção de Kate Middleton.

"A Catherine foi incrível nos bastidores quando o Harry veio", revelou a fonte.

Informações anteriores adiantadas pela imprensa internacional davam conta de uma das características fortes da duquesa de Cambridge: a de apaziguadora.

