Como foi relatado esta semana, Adele não faltou ao casamento de um casal amigo e até cantou para os presentes neste dia especial. Imagens que continua a circular nas redes sociais não só mostram este momento, como chamam de novo a atenção para as novas curvas da artista.

Desde que perdeu peso que Adele tem estado no centro das atenções da imprensa internacional e os paparazzi não largam a cantora. Facto que começa a deixar a artista irritada. E a prova disso são as recentes imagens de Adele que estão a ser divulgadas.

A cantora mostrou-se furiosa com os paparazzi que lhe tiraram várias fotografias depois da festa do casamento dos amigos. Nas novas imagens que circulam nas redes sociais é possível ver a artista a gritar com os fotógrafos, que a apanharam dentro do carro onde seguia viagem, na noite de sábado, em Londres. A dada altura, a figura pública até levantou o dedo do meio.

Veja tudo nas publicações abaixo:

