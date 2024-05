Ao comentarem o novo vídeo de Bárbara Norton de Matos em que aparece a andar a cavalo no meio do campo, Cláudio Ramos confessou que tem um "trauma". Isto por causa do acidente que o falecido ator Christopher Reeve sofreu enquanto andava a cavalo, tendo ficado ficou tetraplégico.

Durante a conversa, Merche Romero acabou por recordar uma experiência menos boa que também já viveu.

"Fui pisada por um cavalo e num programa em direto. Na Praça de Touro de Vila Franca de Xira. Nunca mais me esqueço. Fui para o hospital em direto e voltei em direto de canadianas, e continuei", lembrou.

