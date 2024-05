Bárbara Norton de Matos realizou "um sonho de miúda" ao lado do namorado, João Moura Caetano, como a própria partilhou com os seguidores da sua página de Instagram.

"E lá fomos nós ver dos touros... Hoje [6 de maio] concretizei mais um sonho de miúda, andar a cavalo no meio do campo!!! Obrigada ao professor️ [João Moura Caetano], fizeste-me acreditar e a não ter medo, siga", começou por dizer num vídeo que publicou na rede social e onde anda a cavalo no meio do Alentejo.

"Babs agora não para e vai a cavalo para o Estoril, segundo a Flor cabe perfeitamente na sala e até tem espaço para dormir ao lado do sofá", acrescentou.

Nas stories, a atriz mostrou outros vídeos em que aparece com o namorado, João Moura Caetano, e também a dar banho a um cavalo. Veja tudo no vídeo da galeria.

Leia Também: Bárbara Norton de Matos e João Moura Caetano divertem-se e andam a cavalo