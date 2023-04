Mãe de um bebé de 14 meses e com vários projetos em mãos, Sandra Silva atravessa uma fase particularmente exigente e desafiante que a pode ter 'empurrado' para as urgências do hospital.

Há vários dias com dores de cabeça, a jovem atriz e digital influencer resolveu procurar ajuda.

"Não estava segura com as minhas dores há dias e fui à urgência. Estou com medicação e indicação para repouso. Vamos ver se melhoro ou se tenho que fazer mais exames/ análises", contou, dando conta de que irá por agora seguir as indicações médicas e manter-se mais ausente do trabalho nas redes sociais.



© Reprodução Instagram/ Sandra Silva

