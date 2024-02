Genoveva Casanova terá processado o 'Lecturas' por ter divulgado fotografias suas na companhia do rei Frederico X da Dinamarca e ter insinuado que os dois manteriam uma relação extraconjugal.

A garantia é dada por Cayetano Martínez Irujo, ex-marido da socialite mexicana, com quem tem dois filhos e continua a manter uma boa relação.

"Todas as reclamações e ações judiciais estão em andamento [...]. Não fui eu que as apresentei, foi ela com os meus advogados e eles vão pagar pelos danos que lhe causaram a ela e aos meus filhos. É intolerável que pessoas sejam expostas, não de forma injusta, mas de forma absolutamente diabólica", afirmou o conde de Salvaterra à jornalista Susanna Griso. Perante este cenário, é possível que Frederico possa vir a ser chamado a tribunal para dar o seu depoimento.

De recordar que Irujo refere que os filhos que tem em comum com Genoveva, os gémeos Luis e Amina, de 22 anos, ainda estão a sofrer com a divulgação da história.

Após a divulgação das imagens, em novembro de 2023, a revista Hola! noticiou que o encontro entre Frederico X e Genoveva aconteceu porque um amigo em comum, que era suposto acompanhar o rei na visita à capital espanhola, não o pôde fazer por ter adoecido, pelo que pediu à socialite que o substituísse.

