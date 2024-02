Genoveva Casanova vivia uma vida pacata e discreta até ao dia 8 de novembro de 2023: data em que a revista Lecturas divulgou fotografias nas quais surge com o rei Frederico X a passear por Madrid, Espanha.

A Vanitatis revela agora novos pormenores da polémica, que deu origem a especulações sobre um possível caso amoroso entre a socialite mexicana e o rei da Dinamarca.

Fontes adiantaram à publicação que dias antes das imagens terem sido tornadas públicas, Genoveva recebeu um telefonema no qual foi avisada do que iria acontecer.

Na altura, e bastante assustada, Genoveva quis saber quanto é que as fotografias valeriam no mercado, sendo que acabaram por ser avaliadas em 200 mil euros.

Incomodada e sem saber o que fazer, Genoveva decidiu então falar com Frederico X. Depois de informá-lo sobre o assunto, este considerou que se comprasse as imagens - e as impedisse que irem parar às revistas - quando descoberto, viria a gerar uma polémica ainda maior do que a sua divulgação. Isto porque, na sua visão, as fotos apenas mostravam dois amigos a aproveitar um passeio pela capital espanhola.

À época, informa ainda a Vanitatis, Genoveva chegou a pensar que o aviso que recebera era uma "tentativa de chantagem", contudo rapidamente percebeu que serviu apenas para a informar do assunto.

Prevendo o assédio de que iria ser alvo por parte dos jornalistas, Genoveva pediu ajuda ao ex-marido, Cayetano Martínez de Irujo, que a acolheu no Palácio Arbaizenea, no qual permaneceu dias isolada.

Esta semana, inclusive, Cayetano deu uma entrevista à televisão espanhola na qual condenou os paparazzi, referindo que estava disposto a ir a tribunal contra os meios de comunicação que divulgaram notícias falsas da antiga companheira e mãe dos seus filhos.

