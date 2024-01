A polémica foi lançada pela revista Lecturas em novembro do ano passado, após a divulgação de fotografias do monarca com a socialite mexicana em Madrid. Cayetano Martínez de Irujo deu esta semana uma entrevista à televisão espanhola na qual abordou o assunto.

Em novembro do ano passado, a família real da Dinamarca viu-se envolvida numa polémica na sequência da divulgação de fotografias do (ainda) príncipe Frederico com a socialite mexicana Genoveva Casanova, em Madrid, publicadas pela revista Lecturas. Na altura, a também modelo e filantropa, de 47 anos, negou qualquer envolvimento romântico com o rei dinamarquês. A Casa Real, por seu turno, optou pelo silêncio. Lembrando a controvérsia, o ex-marido de Genoveva, Cayetano Martínez de Irujo, conde de Salvatierra e duque de Arjona, deu o seu parecer numa entrevista ao 'Espejo Publico', transmitida esta terça-feira, 31 de janeiro, na televisão espanhola. Referindo-se aos fotógrafos, Cayetano atirou: "Bem, esse é um assunto que será visto em tribunal. Causaram-lhe [a Genoveva] muita dor. A ela e aos meus filhos". O entrevistado refere que os filhos em comum, os gémeos Luis e Amina, de 22 anos, ainda estão a sofrer com a história. Recorde-se que após a divulgação das imagens, a revista Hola! noticiou que o encontro entre Frederico e Genoveva aconteceu porque um amigo em comum, que era suposto acompanhar o rei na visita à capital espanhola, não conseguiu por ter ficado doente. Por isso, na altura, pediu a Genoveva que fizesse este favor. Leia Também: Genoveva Casanova, suposto 'affair' do rei Frederico, apaga Instagram