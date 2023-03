Julia Roberts fez uma mudança de visual. A novidade foi anunciada publicamente com a atriz a surgir com o novo look num evento público.

Na segunda-feira, 27 de março, Julia compareceu na abertura do evento relacionado com relógios, Watches and Wonders, em Genebra.

Aos 55 anos, a atriz surgiu de franja e com o cabelo ainda mais ruivo.

Eis abaixo as imagens que mostra o novo look:

