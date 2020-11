Francisco Côrte-Real está de luto pela morte do pai, contou o próprio nas suas redes sociais. Na passada semana, o ator, que ficou conhecido pela participação na série 'Morangos Com Açúcar', assinalou a perda com uma homenagem emotiva ao progenitor, que suscitou uma onda de carinho dos seguidores.

Passados os dias "mais difíceis da sua vida", regressou ao Instagram para agradecer as palavras de consolo e deixar uma mensagem de empatia a todos os que enfrentam uma dor semelhante.

"Antes de mais quero agradecer a todas as pessoas que me enviaram mensagem na última semana, talvez a mais difícil da minha vida. Não respondi ainda a ninguém porque a vontade de falar não era muita e porque também precisava de tempo para voltar às redes sociais", disse.

Francisco acrescentou que o pai morreu na sequência de uma batalha iniciada em 2017, sobre a qual não quis adiantar pormenores.

“Gostava que a minha experiência pudesse ajudar outras pessoas que estejam a passar por algo semelhante e se sintam desamparadas. Sou da opinião que as redes sociais deveriam servir, acima de tudo, para este tipo de interação entre os utilizadores", realçou.

Por fim, o ator mostrou-se "disponível" para ouvir os relatos dos seguidores "através de mensagens privadas".

