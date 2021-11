Francisca Dias deixou de trabalhar no restaurante 100 Maneiras com Ljubomir Stanisic. Na semana passada, a vencedora do Hell's Kitchen Portugal partilhou uma publicação no Instagram onde dava conta da novidade.

"A participação no Hell's Kitchen Portugal abriu-me algumas portas. Uma delas foi o N°39 da Rua do Teixeira. Sinto-me muito privilegiada por ter tido a oportunidade de trabalhar ao lado do Chef Ljubomir Stanisic, do Chef Maldonado e de toda a equipa do 100 Maneiras", começou por escrever, despedindo-se assim do local onde trabalhou nos últimos meses, depois de ter vencido o programa da SIC.

"Daqui levo novas técnicas, novos sabores, muita aprendizagem e todos no coração. Muito obrigada a toda a família do 100 Maneiras por esta viagem. Daqui embarco para outro porto, rumo a outras terras e a outros desafios. Obrigada", completou.

Apesar de não ter revelado muito detalhes sobre esta fase da sua vida, no Instagram despediu-se da cidade de Lisboa e revelou também que vai dar início a uma nova etapa em Estremoz, Alentejo.

