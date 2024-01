Francisca Cerqueira Gomes já regressou do Dubai, onde esteve com o pai, a irmã mais nova e o namorado, o piloto Pierre Gasly, mas o ano não começou da melhor forma para a jovem modelo.

Na sua conta no Instagram, Kika, como é carinhosamente conhecida, partilhou um conjunto de fotografias referentes aos primeiros dias do ano, nas quais aparece com a irmã, mas nas quais também revela alguns momentos menos bons.

A modelo adoeceu e no carrossel de fotos que partilhou pode ver-se a jovem a fazer um teste de Covid e também no hospital, acompanhada pelo namorado, além de aparecer a usar máscara já dentro do avião e mostrar ainda uma foto de um termómetro, indicando que se encontrava com febre.

Percorra a galeria e veja as fotos partilhadas pela modelo.

