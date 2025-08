Francis Ford Coppola foi levado para o Hospital Tor Vergata, em Roma, Itália, depois de ter sofrido, ao que tudo indica, uma arritmia cardíaca.

De acordo com a ANSA, o cineasta deu entrada na unidade hospitalar na manhã de terça-feira, dia 5 de agosto. Sabe-se ainda que o realizador de 'O Padrinho' ou de 'Apocalypse Now' foi internado na unidade de cardiologia do Tor Vergata.

O hospital universitário manteve sigilo sobre o seu estado de saúde e qualquer informação em relação a tratamentos cirúrgicos já previstos, como relata ainda a ANSA.

No entanto, o jornal italiano La Repubblica adianta que Francis Ford Coppola iria ser submetido a uma cirurgia cardíaca que já estava marcada há algum tempo. E antes da operação sofreu uma arritmia cardíaca.

Entretanto, Francis Ford Coppola já reagiu ao seu internamento através de uma publicação que fez na sua página de Instagram, onde garantiu que "está bem".

"O Da Dada (como os meus filhos me chamam) está bem, a aproveitar o tempo em Roma para atualizar a minha intervenção cirúrgica de 30 anos. [...] Estou bem", pode ler-se na referida partilha do cineasta.

Francis Ford Coppola marcou presença no Magna Grecia Festival, em meados de julho, para promover o seu mais recente filme, 'Megalopolis', com Adam Driver, Aubrey Plaza e Giancarlo Esposito. Este trabalho de 120 milhões de dólares, financiado pelo próprio, foi um fracasso, tendo arrecadado apenas 14 milhões de dólares nas bilheteiras e recebido várias críticas.