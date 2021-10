A princesa Elisabeth da Bélgica abraçou um novo desafio este ano letivo ao começar a estudar na Lincoln College da Universidade de Oxford.

Para assinalar o início do ano letivo, a casa real destacou imagens da filha do rei Philippe e da rainha Margarida com fotos da vida da princesa em Inglaterra.

As imagens mostram Elisabeth na faculdade e noutros cenários ilustram como é agora o seu dia a dia por terras britânicas.

Veja na galeria.

