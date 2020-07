A felicidade está espelhada no rosto de Marcantonio Del Carlo e Iolanda Laranjeiro. O casal recebeu esta segunda-feira a chegada da primeira filha em comum, Simone.

Nas redes sociais dos dois atores, são já muitas as fotografias da bebé partilhadas com os seguidores. Aliás, esta quarta-feira, Marcantonio decidiu até mostrar as imagens únicas do momento em que deu um dos primeiros banhos à filha recém-nascida

"Fomos a 'banhos' e o resultado foi sonhar com a praia, o mar, as ondas...", escreveu o papá babado na legenda dos registos.

Veja as imagens na galeria.

Leia Também: Já nasceu! Marcantonio del Carlo e Iolanda Laranjeiro são pais de Simone