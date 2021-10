"Isto é amor", é desta forma que João Paulo Sousa descreve o seu regresso aos palcos. O apresentador da SIC retomou o projeto 'Insert Coin - Bailes' e na noite do regresso não conseguiu conter as lágrimas.

"Ontem voltei a subir a palco com os 'Insert Coin - Bailes', milhares de pessoas à nossa frente tal como antes. As lágrimas chegaram! E este beijo do Joel também. O baile está de volta", declara João Paulo Sousa na legenda de um conjunto de imagens onde são retratados os vários momentos que marcaram a noite, entre os quais aquele em que não conseguiu conter a emoção.

Com o lema "não somos Djs mas damos baile", Joel Rodrigues e João Paulo Sousa animam o país de norte a sul com espetáculos que têm como objetivo eliminar as barreiras entre quem põe música e o público.

