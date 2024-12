Donatella Versace surpreendeu ao aparecer na estreia do musical 'O Diabo Veste Prada' no passado domingo, dia 1 de dezembro, em Londres.

É que a designer de moda italiana surgiu com uma aparência mais jovem no evento e as imagens tornaram-se virais.

Nos comentários das redes sociais são vários os internautas a questionarem se Donatella fez ou não procedimentos estéticos.

Veja as imagens na galeria.

