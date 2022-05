Está lançada a confusão nas redes sociais. Depois de ter sido anunciado o nascimento do primeiro filho de Rihanna, um menino cujo nome não foi ainda revelado, começaram a surgir em páginas de fãs fotografias da cantora com um bebé recém-nascido nos braços.

As imagens induziram em erro vários internautas, que as partilharam acreditando que estas eram as primeiras fotografias da cantora com o filho.

Na verdade, as imagens em questão são antigas e mostram Rihanna com a sobrinha e afilhada ao colo.

Do filho de Rihanna e A$AP Rocky apenas se sabe que nasceu a 13 de maio. A informação é revelada pela imprensa, uma vez que os pais do menino ainda não confirmaram o nascimento e também não tornaram pública nenhuma imagem do bebé.

Leia Também: Rihanna fotografada pela primeira vez após nascimento do filho