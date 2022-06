Terminaram esta quarta-feira, 29 de junho, as férias de Catarina Furtado no Alentejo. A apresentadora passou uns dias em Évora, onde desfrutou as maravilhas do turismo rural junto do marido, João Reis, e dos filhos de ambos.

"Assim me despeço de um Alentejo que nos oferece um outro tempo. Preciso tanto que me desacelerem", notou a comunicadora ao revelar aos seguidores do Instagram as últimas fotografias do álbum de férias que tem vindo a fazer na rede social.

"Volto à capital mais morena (ai as rugas) com o estômago bem recheado dos produtos da terra. Bom vinho, boa água e boas conversas em família", enalteceu, lembrando ainda as muitas gargalhadas dadas por todos e uma frase dita pelos filhos: "'A mãe é mais infantil do que nós'. Os meus adolescentes são capazes de ter razão".

Espreite a galeria para ver ao pormenor todas as fotografias que marcaram as férias de verão no Alentejo da família de Catarina Furtado e João Reis.