A semana de Irina Shayk começou com a comemoração de uma data especial. A modelo completou 34 anos esta segunda-feira, dia 6 e janeiro.

Neste dia, foram muitas as manifestações de carinho que a manequim recebeu nas redes sociais, especialmente do fotógrafo Mario Sorrenti, que decidiu assinalar a data com um retrato de Irina em que surge nua.

"Feliz aniversário, Irina", apenas escreveu na legenda da referida imagem, que pode ver na publicação abaixo.

Mas esta não foi a primeira vez que a manequim realizou um trabalho mais ousado ou surgiu ousada nas redes sociais. Veja outras imagens onde a invejável forma física e a sensualidade da modelo estive em destaque.

Recorde-se que Irina já é mãe de uma menina, Lea, de dois anos, fruto da relação terminada com o ator Bradley Cooper.

