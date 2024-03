Esta segunda-feira, dia 4 de março, foi divulgada a primeira foto da princesa de Gales desde que foi operada no passado mês de janeiro. As imagens eram desejadas por toda a imprensa, especialmente a britânica, mas acabou por ser divulgada pelo site norte-americano TMZ.

Esta foi sem dúvida uma opção que ninguém esperava, mas pode haver, segundo a imprensa espanhola, duas justificações para que isto tenha acontecido.

A primeira prende-se com o valor da foto. A primeira imagem de Kate desde o seu 'misterioso desaparecimento' - a princesa não era vista desde a missa de Natal - era muito desejada e não foi divulgado exatamente qual o valor que um paparazzo estaria a cobrar por ela.

Mas vamos antes a valores que conhecemos: Avança a revista Vanitatis que as primeiras fotos de Meghan Markle no Canadá após o 'Megxit' tiveram um custo de 40 mil dólares e eram imagens de muito fraca qualidade da duquesa de Sussex a subir para um avião.

Nada que se compare com a de Kate - que apesar de não ter muita qualidade tinha mais que as de Meghan, além da relevância superior que tem a princesa de Gales face à cunhada para os britânicos.

Poderá ter sido o valor da foto o motivo que 'travou' os ingleses? Há ainda outra possível explicação.

Seria de esperar que talvez o Daily Mail ou o The Sun fossem os primeiros a mostrar a imagem. De facto, após a publicação da foto pelo TMZ, vários foram os meios de comunicação ingleses que fizeram eco do facto de ter sido divulgada a primeira fotografia da princesa, mas poucos mostraram a imagem. Isto pode dever-se ao facto de parecer existir há já muito tempo um espécie de acordo entre os meios de comunicação social britânicos e o Palácio de Buckingham.

Refere ainda a Vanitatis que existe uma espécie de 'lei do silêncio' que poderá ter sido o que travou as publicações britânicas de divulgarem a foto: Não tinham o aval do Palácio de Buckingham, algo de que jornais e revistas estrangeiros - como os norte-americanos - não necessitam.