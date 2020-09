Cristina Ferreira esteve esta segunda-feira com tempo para as suas redes sociais. Entre os ensaio de 'Dia de Cristina', que vai hoje para o ar pela segunda vez, a apresentadora encontrou tempo para responder aos comentários dos seus seguidores na rede social Instagram... e até as críticas mereceram uma reação.

"Helena Coelho, tu andas é mortinha para o papar", escreveu uma jovem internauta na legenda de uma imagem onde Cristina se mostra em reunião com Ruben Rua e Helena Coelho.

"Que pena ver uma jovem de 18 anos com um comentário desses. É triste", apontou a apresentadora, em resposta a este comentário.

"Quando convidam um a influencer de meia tigela e não alguém que tirou comunicação / jornalismo", apontou outra seguidora, ainda na mesma fotografia.

"Porquê ofender?", questionou Cristina, confiante na escolha dos apresentadores do novo programa 'VivaVida'.

Também a legenda que a apresentadora colocou na fotografia mereceu as mais variadas críticas: "A preparar o segundo 'VivaVida'. Adivinham os convidados?", questiona.

"São sempre os mesmos", atirou um seguidor... que uma vez mais não ficou sem resposta. "E temos muita sorte", reagiu Cristina.

"Os teus amigos", escreve outro. E a reação não tardou: "Inimigos não estou a pensar levar".

"Ir dormir a sesta. Faziam melhor figura", pode ainda ler-se entre os comentários. "Estamos a pensar nisso. Dizem que 20 minutos e ficamos revigorados", disse Cristina.

"Esta empresa é só cunhas. Tem tudo a ver com este país de treta", apontou um outro fã. "Eu fazia uma manifestação", declarou a apresentadora em resposta à provocação.

Curioso para ver mais respostas de Cristina? Espreite os comentários da publicação abaixo:

